Do domovů pro seniory budou moci návštěvy. Musí mít ale negativní test

V sobotu by mohli do domovů pro seniory zavítat po dlouhých týdnech první návštěvy. Musí mít ale čerstvý negativní test na koronavirus. Podle ministerstva práce by se blízcí klientů mohli nechat otestovat přímo v zařízeních. Jenže na mnohých místech už teď vědí, že to nezvládnou.

"Jelikož to nedáváme personálně, tak nemůžeme testovat návštěvy. Každá návštěva by si to měla zařídit sama,“ přiblížila sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Unhošť Pavlína Vohanková.

Podobné je to i v dalších domovech, třeba v Chlumci nad Cidlinou nebo v Náchodě. Jenže zabezpečení vlastního testu řadu návštěv odradí.

"Dědu bych určitě rád viděl. Snažil bych se dostat do té kapacity, co se týče těch bezplatných testů. Kdybych měl jít na odběrové místo, to je nějakých 1800 korun, to bych za to nedal,“ má jasno vnuk jednoho z klientů domova důchodců v Hradci Králové.

"Už jsem se těšila, že už to skončí a najednou nic, najednou zase posunutí,“ smutní klientka domova v Unhošti Jaroslava Břachová.

Domovy také tlačí čas. Manuál pro testování, který jim ministerstvo práce slibovalo už v úterý, dostaly až ve středu odpoledne. "Poskytovatelé sociálních služeb mohou nasmlouvat nějakou zdravotní sestru, třeba na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Mohou se domluvit i s jinými zdravotními službami,“ tvrdí ředitel odboru sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil.

"Je velmi obtížné sehnat na dohodu o provedení práce teďka někoho, je to poměrně na poslední chvíli,“ doplňuje viceprezidentka Asociace poskytovatelů služeb Daniela Lusková.

I přes negativní test čekají návštěvy zvláštní pravidla. Třeba v domově v Unhošti se budou senioři se svými rodinami setkávat právě v určitých prostorách. Návštěvy s sebou budou muset mít kromě negativního testu také respirátor.