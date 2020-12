Do důchodu ještě později? Lidé zuří: "Kancelářským krysám se to mele!"

Slova socioložky z brněnské Mendelovy univerzity Martiny Rašticové vyvolala na sociálních sítích bouři nevole. Navrhuje totiž, aby se zvýšila věková hranice odchodu do důchodu. S tím nesouhlasí zejména ti, kteří celý život pracují rukama či na směny. Že by šli do důchodu například v 70 letech, si dle svých slov neumí představit.

Socioložka Martina Rašticová prohlásila, že posunutí věkové hranice odchodu do důchodu je nevyhnutelné. Lidé prý žijí déle a přibývá tak počet lidí nad 65 let, ale ubývá těch v produktivním věku. To by podle socioložky z brněnské univerzity měli zaměstnavatelé využít ve svůj prospěch.

Pracující svým návrhem rozzuřila do běla. "Chtěla bych vidět zdravotní sestru, jak v 70 letech zvedá těžkého pacienta nebo mu píchá injekci. Nebo prodavačku, jak táhne paletu se zbožím. Úřadové a politici ať si posunou odchod do důchodu, stejně h***o dělají," nebrala si v diskuzi na facebooku servítky uživatelka Drahomíra.

"Jo, ať posunou odchod do důchodu managerům, byznysmenům, politikům, ale obyčejným lidem, co dělají celý život na směny, co mají těžkou manuální práci, na ty ať se laskavě vys**ou," doporučuje přispěvatelka Jarka.

Rozčílení jsou zejména ti, kteří sami pracují rukama, nebo mají náročnou práci. Řada lidí přiznává, že je jejich povolání baví, neumí si ale představit, že budou stejnou práci dělat i za dvacet let. Rostoucí věk má dle jejich slov dopad například na řidiče z povolání, skladníky nebo zaměstnance ve výrobních halách.

Lidé kritizují také rostoucí požadavky na zaměstnance, které jdou prý ruku v ruce s často neadekvátním finančním ohodnocením a s bonusy, o které reálně nikdo nestojí. "Jako benefit nabídnou cafeterii a fotbálek. Pak se jim zaměstnanci točí jako na kolovrátku. No, když personalistu dělá dnes člověk v průměru 25-30letý, tak se není co divit," tvrdí v diskuzi uživatel Jindřich.

Dle informací ze sociálních sítí mají často problém sehnat práci i lidé, kteří podle všeobecného mínění ještě do starého železa nepatří. "Buďte v klidu, už to není po padesátce, ale už i před padesátkou. Je mi 48 a marně hledám. Vybírají kandidáty, kteří jim lépe vyhovují, rozumějte, mladší. A to posílám (životopisy) i tam, kde chtějí daleko nižší vzdělání, než mám já. O zkušenostech nemluvě," svěřila se na facebooku paní Lenka.

Posunutí doby odchodu do důchodu by lidé naopak přáli těm, kteří pracují v kanceláři a "moc se nepředřou". K těm by dle mínění diskutujících měli patřit také politici, manažeři a podobní sociologičtí odborníci, jako jsou ti z Mendelovy univerzity.

"Kancelářským krysám se to mele, když celý život rukama pořádně nedělaly," nešetřil kritikou přispěvatel Tomáš. Jiní poukázali na to, že by vláda měla dbát spíš na to, aby státní peníze nešly do kapes těm, kteří "si je nezaslouží".

"Především by se měl stát postarat o to, aby štědré sociální dávky putovaly opravdu jen k těm potřebným, aby se zamezilo zneužívání a ti, kteří pracovat mohou, aby tak také činili. Pak bude na důchody a ti, kteří celý život poctivě pracovali, konečně uvěří, že žijí ve vyspělé demokratické společnosti. Zatím tady na plné čáře vyhrává nikoli pravda a láska, ale vyčůranost, nepoctivost a falešná politická korektnost. Paní socioložce vřele doporučuji, aby si zkusila nějakou fyzickou práci, pak by ji podobné návrhy možná rychle přešly," shrnula na facebooku uživatelka Věra.

