Zadržená kapitánka chce zachránit půl milionu migrantů

Německému deníku Bild poskytla rozhovor Carola Racketeová (31). Kapitánka lodi Sea-Watch 3 vyzvala, aby Evropa přijala půl milionu lidí, kteří jsou v Libyi ve spárech převaděčů nebo v uprchlických táborech. V současné době je Racketeová vyšetřována v Itálii kvůli tomu, že porušila zákaz vplout do výsostných vod s africkými migranty.

Evropa má vůči Africe kvůli koloniální minulosti historickou zodpovědnost, míní Carola Racketeová. Kapitánka lodi tvrdí, že půl milionu lidí je v moci převaděčů nebo v uprchlických táborech. "Musíme je odtamtud dostat," řekla německému deníku Bild kapitánka.



Ta je nyní prošetřována v Itálii kvůli porušení vplout do výsostných vod s africkými migranty. V současné době se ukrývá někde v Alpách zejména kvůli výhružkám na sociálních sítích. Ve čtvrtek by se ale měla dostavit k výslechu na Sicílii do města Agrigento.







Podle ní jsou podmínky v libyjských uprchlických táborech stejné, jako byly v nacistických koncentračních táborech a navíc se tam prý obchoduje s lidmi. Na nekalé praktiky poukazují i zástupci Organizace spojených národů.







Italská policie Racketeovou zadržela 29. června, když i přes zákaz tamních úřadů vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských vod. Na lodi měla 40 migrantů. V rozhovoru pro Bild řekla, že jednala podle práva a je si tím jistá.



Nejprve byla Racketeová držena v domácím vězení. 2. července ji však soud propustil.