Do hokejových kartiček vrazil miliony! Reprezentant má ve sbírce unikáty

Tomáš Vnuk je dlouholetou oporou české futsalové reprezentace. Mimo hřiště ale přemýšlí o tom, kterou hokejovou kartičku co nejvýhodněji koupí nebo vymění. Ve své sbírce má více než 200 000 kousků a především za ty unikátní už by si mohl postavit i nový dům.

Současné hokejové kartičky už nejsou jen papírové fotky jako kdysi. Jejich součástí jsou pravé diamanty, kovové hokejky nebo výstřižky originálních dresů. Tomáš má slabost pro vůbec první kartičky hráčů v nováčkovské sezóně NHL.

"Tyhle kartičky jsou moje hlavní sbírka, takže sbírám úplně každého hráče, který na nich vyšel od roku 2000. Nejvíc je pro mě nejlepší hráč současnosti Connor McDavid s nejvyšším hodnocením deset. Nebojím se říct, že má hodnotu sto tisíc korun," myslí si Tomáš Vnuk.

I když patří k nejlepším futsalistům v zemi, vždycky ho to táhlo spíš k hokeji. Se sbíráním kartiček začal po zlaté olympiádě v Naganu. Opravdovou vášeň pro sběratelství v něm ale probudila až manželka, která chtěla vidět jeho první kousky.

"Našel jsem je pod postelí v krabici a začal jsem je sbírat znovu, takže za to, že teď utrácím, může ona. Největší boom začal během pandemie. Lidi nemají kam zajít, tak se kouknou na internet a vidí, že se kartička Gretzského prodala za 28 milionů korun, tak se tím nechají strhnout," říká Tomáš.

Než se z něj stal znalec, kupoval si kartičky jako většina sběratelů začátečníků podle toho, jak vypadají. Teď ho zajímá především hodnocení karty, ve kterém hraje roli centrování, rohy, povrch a hrany.

"Mimo jiné sbírám kartičky, které jsou jediné na světě, takzvané jedna jedničky. Třeba Henrika Lundkvista v poslední sezóně za Rangers jsem koupil dva dny předtím, než oznámil konec kariéry. A navíc je to série The Cup, což je takový svatý grál všech hokejových kartiček."

Tomáš má každou sezónu i své vlastní hráčské karty. Ty letošní pro futsalovou Plzeň dokonce sám navrhoval. V porovnání s těmi elitními ale stojí jen několik desítek korun. Ceny kartiček obvykle stoupají s úspěchy, skandály a životními tragédiemi sportovců.

"Myslím si, že dokud budou kartičky a NHL, tak to sbírat budu. A pak to dám jako odkaz dětem. Doufám, že to hned neprodají," dodal Tomáš Vnuk.