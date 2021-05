Do hospody už po první dávce vakcíny? Odborníci jsou rozpačití

Ministerstvo zdravotnictví v pátek oznámilo velké změny týkající se imunity proti onemocnění covid-19. Od pondělí už nemusí chodit na testy lidé, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech. Dosud byli za imunní považování lidé jen po dobu 90 dnů.

Testovat se už také nebudou muset lidé, kteří mají za sebou alespoň první dávku vakcíny. Musí ale uplynout minimálně 21 dnů. "Tato ochrana je ekvivalentní například antigennímu nebo PCR odběru či prodělání choroby," uvedl v pátek na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Odborníci jsou z nápadu ministra rozpačití. "Nevyžadovat negativní test tři týdny po první dávce je odvážné. Po první dávce je riziko přenosu nemoci COVID-19 snížené jen o 35 - 50 %," upozornil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch. Smysl by to ale podle něj dávalo u osob, které nemoc v minulosti prodělaly a dostanou první dávku vakcíny.

Arenbergerův nápad nepodporuje také předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. "Vakcinologická společnost i klinická skupina ministerstva zdravotnictví nesouhlasila s potvrzováním bezinfekčnosti po první dávce, odborně je to nesmysl. Dávat přednost motivaci a dovoleným před odborným smyslem vakcinace je více než odvážnost," nešetřil s kritikou Chlíbek.

Imunolog Václav Hořejší si ale myslí, že u návštěvy restaurace nebo kadeřnictví to problém není. "Není to sice tak bezpečné, jako kdyby měl člověk dvě dávky, ale je to mnohem bezpečnější než kdyby neměl žádnou. Jedna dávka vakcíny by zhruba mohla odpovídat ochraně, kterou člověk získá po prodělání toho onemocnění," myslí si Hořejší.

Varuje ale před vakcínou od společnosti AstraZeneca. "První dávka rozhodně poskytuje významnou ochranu. Záleží ovšem také na tom, jaká je to vakcína. U AstraZenecy existují studie, které ukazují, že jihoafrická mutace viru je odolná vůči očkování. Speciálně jenom tou jednou dávkou. Ochrana se projevuje až po druhé dávce," řekl Hořejší pro TN.cz.

Vakcína od AstraZenecy v České republice tvoří 10 % všech vyočkovaných látek. 80 % očkovaných lidí dostalo vakcínu od firem Pfizer a BioNTech. "Tam to vypadá, že ochrana po první dávce je velmi významná," uvedl imunolog.

Lidé by se nicméně neměli spokojit jen s první dávkou. Tomu chce zabránit i ministerstvo. "První dávka u dvoudávkových schémat neznamená, že by stačila trvale. Je tam určité omezení. Je to podobný systém jako v Rakousku a Maďarsku," řekl ministr. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové první dávka očkování jako možnost prokázání bezinfekčnosti skončí po třech měsících.

Poslechněte si tiskovou konferenci ministra zdravotnictví: