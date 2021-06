Do hotelu v Tatrách se dostal medvěd. Zamířil rovnou do kuchyně

Do kuchyně hotelu ve Vysokých Tatrách medvěd zamířil v úterý večer, a to v době, kdy byla ještě v provozu. Slovenskému deníku Korzár to potvrdil strážník Jozef Štefaňák. Zvíře se mělo podle něj dostat do kuchyně dveřmi na fotobuňku okolo osmé večer.

Na sociálních sítích se objevila fotografie, na které drobný hnědý medvěd stojí na pultu kuchyně a rozhlíží se. "Nový provozovatel v jednom zařízení ve Vysokých Tatrách," stojí v popisku.

Možná byl medvěd zvědavý, možná měl hlad. Z hotelu ho ale nikdo vyprovodit nemusel, nakonec odešel sám. Podle strážníka se nikomu z hostů ani personálu nic nestalo. Totéž potvrdilo i vedení hotelu.

"Mohu potvrdit, že jsme v úterý večer zhruba ve čtvrt na deset měli nezvanou návštěvu. Tentokrát se nikomu nic nestalo, protože to byl mladý medvěd. S tímto fenoménem se v Tatrách setkáváme ale velmi často," uvedl ředitel hotelu.

Podle něj ale medvěd v kuchyni nebyl, dostal se prý pouze na terasu.