Na izolované Trutnovsko se denně snaží dostat stovky řidičů

Každým dnem se stovky řidičů pokouší dostat bez závažného důvodu do uzavřených okresů Sokolov, Cheb a Trutnov. Například na příjezdových cestách do trutnovského okresu museli policisté za uplynulých 24 hodin otočit téměř 450 řidičů.

Právě pondělí patřilo co do pokusů o překročení hranice trutnovského okresu k rekordním. Přes den se o to pokusilo 380 řidičů. Přes noc až do dnešního rána dalších 61. Za 11 dnů, tedy od pátku 12. února, už se pokusilo přes 36 hlídaných stanovišť po obvodu trutnovského okresu projet 3800 lidí.

Mezi nejčastější výmluvy lidí patří to, že jedou za prací. Jenže bez potřebného potvrzení od zaměstnavatele nemají šanci přes hranice projet. Velmi často také tvrdí, že na Trutnovsku mají chatu nebo chalupu a nutně potřebují zkontrolovat její stav. Ani to ale bez hodnověrného důkazu většinou neprojde.

Největší provoz je tradičně na hlavním tahu z Jaroměře do Trutnova. Tam mají policisté stanoviště u Kuksu a už od začátku uzávěry tu slouží 12hodinové denní a noční směny policisté ze severní Moravy. V okamžiku, kdy vláda rozhodla o uzavření trutnovského okresu, na tom byl nejhůř v Česku. V průběhu 14 dnů se nově nakazilo přes 2700 lidí na sto tisíc obyvatel. Teď je to zhruba o 300 méně.