Do kempu v Moravském krasu jel inspektor už podruhé! Jak dopadl?

Prázdninová inspektorka vyrazila tentokrát do autokempu Olšovec u Jedovnice. Není to první inspekce v tomto kempu, proto chtěla inspektorka zjistit, co se od poslední kontroly změnilo.

Kemp Olšovec se nachází u stejnojmenného rybníka u Jedovnic na Blanensku. Dostanete se tam přes Blansko nebo od Vyškova. V kempu se můžete ubytovat ve zděné budově, v bungalovech, několika typech chat, karavanech i stanech.

Ubytování a prohlídka chaty



Nejnovější jsou bungalovy, které mají sociální zařízení, sprchu i malou kuchyňku. V kuchyňce je základní nádobí a taky úklidové prostředky. Jen na výstup do horního patra jsou potřeba pevné nervy. Po večerní párty doporučujeme ustlat si raději v přízemí. "Jsme tady poprvé a jsme spokojení," zhodnotila obyvatelka bungalovu.

K dispozici jsou i chatky s o něco starším vybavením. "Máme zděné chaty dvou typů. Jedny jsou se záchodem a s kuchyňkou, druhé jsou se záchodem a se sprchou, takže to si každý vybere, jestli si radši uvaří, nebo se osprchuje," popsal vedoucí kempu Aleš Pokorný.



V každé z chatek jsou připravené peřiny, ložní prádlo a ručníky. Kdo netrvá na vlastním sociálním zařízení, může se ubytovat v hlavní budově. Pokoje jsou po dvou, třech a pěti postelích. V každém podlaží jsou společné záchody i sprchy a také plně vybavená kuchyňská linka s lednicí a mikrovlnkou.



V kempu je i 45 klasických táborových chatek. V každé z nich se vyspí čtyři lidé. Původní chatky jsou 60 let staré. Jsou pečlivě udržované, ale je vidět, že zub času už taky trošku zahlodal. Šest z nich je ale zbrusu nových a v plánu provozovatele je vyměnit je všechny.

"Musím říct, že v takovéto chatce jsem byla naposledy kdysi dávno na táboře, ale vypadala úplně jinak. Tohle je opravdu nová generace takových těch klasických táborových chatek," připomněla si svá mladá léta inspektorka.



"Tady k těm chatám jsme se dostali díky vašemu pořadu, kde jsme je viděli v loňském inspektoru z kempu v Mohelnici. Zajel jsem se tam podívat, od paní vedoucí jsem dostal kontakt na pana výrobce a letos už je máme tady u nás," dodal k rekonstrukci vedoucí kempu.



Pro stanaře je místo na několika loukách, karavany mají vyčleněné místo s přípojkami hned u vstupu do kempu. Společné záchody a sprchy jsou čisté. Mýdla je dostatek, voda teče a je tam i dezinfekce.

Restaurace i obchůdek



Před kempem je několik restaurací, kde si můžete dát vše možné od párku v rohlíku přes langoše až po pizzu. "Já jsem měla vepřový řízek s bramborem a bylo to super. Ten řízek nebyl mastný a brambory nebyly přesolené, byly akorát. Cenově to bylo trošku dražší, stojí to 200 korun, ale chápu, že je letní sezóna, takže tam nějaký příplatek bude," rozplývala se jedna ze strávnic v restauraci. Přímo před kempem je i minimarket, kde mají například pečivo, taky některé další potraviny a základní věci z drogérie.

Zábava na vodě

V areálu bohužel chybí bazén, ale k rybníku je to od brány jen asi 20 metrů. A na břehu si můžete tu půjčit nejrůznější vybavení pro vodní sporty nebo vyzkoušet wakeboarding.

"Wakeboard je v podstatě snowboard na vodě, dostanete prkno a jezdíte dokola. Je to od pěti let, je to bezpečné. Při pronájmu dáváme i instruktáž. Deset minut je za 220 korun, hodina za 450, když máte vlastní vybavení, tak je to o 70 korun méně. Skupiny to mají ještě levnější. Máme také paddleboardy a koloběžky. ," přiblížil zaměstnanec půjčovny.

Tipy na výlet



"Dá se i na těch koloběžkách jet tady po cyklostezce nebo po hrázi rybníka, dá se dojít do Jedovnice a tady kousek je propast Macocha," dala tipy na výlet rodina ubytovaná v kempu. Na vstupné a otevírací dobu v Macoše a dalších jeskyních Moravského krasu se můžete podívat v tomto oficiálním ceníku.



V okolí se nachází třeba také chrám ve Křtinách, zámek Rájec nad Svitavou, technická památka Františčina huť u Josefova a Býčí skála, která je jedním z největších zimovišť netopýrů a druhou největší jeskyní v České republice.

Závěrečné hodnocení



Za tři roky, co v kempu prázdninový inspektor nebyl, se tam poctivě budovalo. Chatky mají novou kanalizaci a přívody vody, přibyly nové chodníky a několik chatek je zcela nových. Před třemi lety od nás autokemp Olšovec dostal zlatou. A letos ji úspěšně obhájil.



