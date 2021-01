Do kina nebo na fotbal s testem. Stát je ale proplácet nebude

K lístku do kina nebo divadla antigenní test zdarma. Tak by mohl za pár týdnů vypadat život v Česku. Podle ministerstva zdravotnictví by měli testy svým zákazníkům zajistit sami podnikatelé. Ti ale chtějí, aby je dál zajišťoval stát.

Podle plánovaných úprav systému PES by mohl být negativní test, který nebude starší 48 hodin, vstupenkou do režimu podobného jako před pandemií. Umožnil by jít třeba s přáteli na fotbal nebo do sauny a bazénu.

Provedení antigenního testu je zatím bezplatné s možností opakování každých pět dní. V posledních dnech zájem o něj slábne.

“Kapacita není naplněna každým dnem ze 100 procent. Pokud se lidem podaří najít termín na stránkách ministerstva zdravotnictví, můžou se zaregistrovat a přijít i v ten den. Počkají zhruba 20 minut na výsledek,” uvedla odběrová bioanalytička Martin Wijová. To se ale může brzy změnit.

“Nevím, kdo by ty testy platil, protože kdybychom ty testy klientům měli platit my, tak by se to samozřejmě muselo odrazit v ceně,” myslí si ředitelka hotelu s wellness centrem Michaela Smyčková.

“Nikdo do posilovny nebo na jiné aktivity chodit nemusí, takže ve chvíli, kdy tam ten člověk chce jít, a ve chvíli, kdy je zájem i toho podnikatele mu to umožnit, tak my říkáme, za jakých možností je to možné,” prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

“Je ovšem nezbytné, aby stát zajistil financování antigenních testů i v dalších měsících, zvláště když je patrné, že očkování nabere z mnoha důvodů zpoždění. Stejně tak by měl stát dále rozšiřovat síť a kapacitu antigenního testování, aby bylo pro občany i podnikatele dostupné,” apeloval Ivo Hlaváč,

Podle Blatného si budou muset testování podnikatelé zajistit sami. “Je i na nich, jakým způsobem si to zařídí. Je spousta soukromých iniciativ, které jsou schopny provozovat tyto testy. Toto není a nebude to prací státu. Stát jenom nastavuje možnost,” řekl ministr.

Podle některých podnikatelů se chce stát tímto způsobem vyhnout placení kompenzací. “Vstupné do našeho wellness centra stojí 500 korun na osobu na nějaké tři hodinky. Nevím, který z klientů by byl tak ochotný, aby si udělal test za další pětistovku. O to by zájem nebyl,” domnívá se Smyčková.

Ke vstupenkám na fotbal nebo hokej by si pak diváci kromě negativního testu na koronavirus, měli pořídit i respirátor. Na tribunách by pak mělo být zakázáno zpívat.