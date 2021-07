Do kosmu míří další miliardář! Jeff Bezos poletí k hranic vesmíru

Jeden z nejbohatších lidí planety Jeff Bezos se v úterý vydá vstříc kosmu. Ve své kosmické lodi New Shephard by měl doletět až k samotné hranici vesmíru, a to do výšky 100 kilometrů nad zemským povrchem. Jedná se o další milník ve vesmírné turistice.

Pokud vše půjde podle plánu, tak by měla kosmická loď New Shephard od společnosti Blue Origin odstartovat ze základny v Texasu ve tři hodiny odpoledne našeho času. Mezi lidmi na palubě bude právě majitel společnosti Blue Origin Jeff Bezos. S ním poletí také jeho bratr Mark, 82letá americká pilotka Wally Funková a 18letý nizozemský student Oliver Daemen.

"Jsem nadšený. Lidé se mě stále ptají, jestli jsem nervózní. Nejsem nervózní, jsem zvědavý. Chci vědět, co se letem naučíme," uvedl Bezos pro televizi CBS. Zajímavostí je, že náklady na letenku pro Olivera Daemena půjdou na charitu. Zároveň se jedná o nejmladšího člověka, který se do vesmíru vydá.

Základní část kosmické lodi by se měla od podpůrných raket oddělit zhruba ve 76 kilometrech nad zemí a vydat se po vlastní ose do výšky zhruba 106 kilometrů. Podpůrné rakety by mezitím měly přistát zpět na základně v Texasu. Posádka následně stráví na hranici kosmu několik minut.

Bezos už bude druhým miliardářem, který se ve vlastní kosmické lodi vydá do vesmíru. 11. července vyrazil britský miliardář Richard Branson v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic do výšky 80 kilometrů. Společně s Bransonem se do vesmíru podívali další tři členové posádky a dva piloti.

