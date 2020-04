Do Lázní Toušeň převezli pacienty s Covid-19, obec zachvátila panika!

Část pacientů, kteří se léčili v pražské Nemocnici Na Bulovce s nemocí Covid-19, byla na začátku týdne převezena do Lázní Toušeň. Vedení obce se ale bouří, že o plánu ministerstva zdravotnictví vůbec nevědělo. Někteří obyvatelé propadají panice a obávají se šíření nákazy po obci.

"Čekáme všichni, že se to tady asi pomalu rozšíří. Přijde mi to stupidní," děsí se obyvatelé lázeňské obce ve Středočeském kraji. Přesun pacientů právě sem oznámili politici v pondělí.

Na sociálních sítích místní obyvatelé vulgárnějšími výrazy nešetřili a někteří dokonce vyhrožovali vymlácením oken. "Nechápu, proč to navezli sem, když tady si každý vidí do talíře, máme tady kolem 1200 nebo kolik obyvatel a oni nám sem navezou nemocný, idioti," zuří jeden z diskutujících. Jiný se obává, že celá obec skončí v karanténě podobně, jako se to stalo na Olomoucku.

"Není možné, aby se z Lázní Toušeň šířila nákaza do městečka, pacienti jsou v izolaci, jsou ve svých pokojích, nevycházejí ven, ten režim je velice přísný," krotí vášně mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

Vedení obce si hlavně stěžuje na to, že je o svých záměrech ministerstvo ani Nemocnice Na Bulovce, pod kterou lázně spadají, neinformovaly. Podle starosty se o umístění nakažených seniorů tady v lázních dozvěděla obec až z médií.

"My víme, že ta panika je už lichá, dostali jsme ujištění, že v lázních jsou všechna nezbytná opatření proti šíření koronaviru, ale přesto přese všechno osoby, které bydlí v okolí, se bojí," popisuje starosta Luboš Valehrach (za STAN).

O pacienty se stará sedm zdravotníků a pro nakažené je vyčleněno třicet lůžek. V lázních jsou momentálně čtyři nemocní - dva senioři a dva vysokoškolští studenti.