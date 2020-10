Do ledové vody Covid-19 navzdory. Muž zachraňuje kostel otužováním

Pouhá větev je jedinou berličkou v rozbouřené Loučné. Ta je stále na prvním povodňovém stupni. "Kdybych si stoupnul do proudu, tak by mě to vzalo," má jasno David Zandler.

Před dvěma dny bylo ještě hůř, ale David to nevzdal. "Koukám, že plave velký trám, tak kdyby tam byl člověk a narazilo to do něj, tak to nechci riskovat," vypráví.

Příspěvková organizace Zámecké návrší spravuje řadu památek. David Zandler riskuje každý den své zdraví, aby peníze ztracené kvůli koronaviru dostal zpátky. Za každou prodanou vstupenku slíbil, že stráví vteřinu v ledové vodě. Prodal jich už devět tisíc.

"Nemuseli jsme propouštět, vstupenky nám pomohly, byla návštěvnost, lidi se u nás ubytovali," vypočítává obětavý otužilec. V létě do téhle výzvy šel i reportér TV Nova Petr Brzek. Byť voda měla jen deset stupňů.

"David mě na břehu přesvědčil i dnes. Kvůli bezpečnosti ale proběhlo otužování raději se záchranným kruhem," popsal reportér repete v rozbouřené říčce. "Dnes jenom symbolicky, venku šest stupňů Celsia, voda má sedm, takže jen do půl těla, ale v peřové bundě," dodal.

David se chce takto otužovat do konce roku a tím prodat celkem dvacet tisíc vstupenek. Na jaře může být třetí vlna, čtvrtá vlna, bojím se, aby covid tu ekonomiku neuzavíral," svěřil se. Každá koruna se tak šikne.