Do Letňan dorazil vojenský konvoj. Začíná výstavba polní nemocnice

Desítky armádních vozů v pondělí dopoledne dopravily do pražských Letňan stěžejní vybavení polní nemocnice. Ze skladu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové vyrazily ráno. Nemocnice má v areálu výstaviště vyrůst do konce týdne a bude v ní připraveno na 500 lůžek pro covid pozitivní pacienty.

Celá nemocnice je jedna obrovská skládačka. V podstatě co kontejner, to jedna vybavená nemocniční místnost. Už v neděli se v Letňanech připravovaly kabely, v prostorách výstaviště vyrostl i velín. Úderem osmé hodiny se vojenská kolona dala do pohybu.



"Šestnáct vozů a souprav, na kterých jsou dvě desítky kontejnerů se zdravotnickým materiálem, budou přepravovat přibližně 160 tun materiálu do Prahy,“ uvedla Lada Ferkálová z Agentury vojenského zdravotnictví AČR.

Druhý vojenský konvoj dorazil na letňanské výstaviště krátce po desáté hodině. V koloně z Hradce Králové jelo 29 vozů o celkové hmotnosti 165 tun.

Kontejnery obsahují operační sály, jednotky intenzivní péče, lékárny, laboratoře, rentgenové vybavení ale i zdravotnický materiál, který bude využíván v případě fungování nemocnice.

Po dálnici D11 budou kolony těchto vozů jezdit až do čtvrtka. Celkem armáda převeze do Prahy na 339 tun materiálu a techniky. Nemocnici bude stavět šedesát vojáků, o nemocné se má starat 200 zdravotníků. Cesta konvoje trvá asi dvě a půl hodiny, v pondělí převezl to nejdůležitější.



Polní nemocnice poskytne v případě nedostatku míst v jiných zařízeních na pět set lůžek pro pacienty s lehkým průběhem nemoci Covid-19. Armáda ji chce zprovoznit do nedělní šestnácté hodiny.

