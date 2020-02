Do módy přijdou ponožky v otevřených botách, co říká stylista

V šatníku máte určitě kousky oblečení, které jste koupili loni a nejste si úplně jistí, jestli budou v módě i letos. I s tím vám poradí stylista Petr Lukeš.



"Průsvitnost si tam ještě můžeme zachovat, takže celá řada lehkého poodhalování a průsvitných materiálů. Kraťasy budou mít v módě velkou roli, budou jedním z ústředních motivů, byť budou jiné než v minulé sezóně. Prozradím, že nám budou nahrazovat sukni," říká stylista.



Mezi muži jsme často viděli viditelné pestrobarevné ponožky. Ty z módy nevyjdou ani letos. "Barevné ponožky se už stávají klasikou toho smart casual tzn. stylu, který není úplně formální ani sportovní. Co se ale týká barevných kravat, tam přijde určité umírnění. Uvidíme často muže bez kravaty, s rozhalenkou a v takovém ležérnějším pojetí," popisuje Petr Lukeš.



Nemohla jsem se odborníka nezeptat na typickou českou módu, a to jsou ponožky v otevřených botách. Na módních molech se totiž začaly znovu objevovat. "Příznivci této módy by ale neměli jásat. Tady jde o obrovský rozdíl v tom, jak to vypadá na mole, kdo to měl na sobě, v jaké kombinaci, jak sladěné se zbytkem a v tom když si natáhnu ponožku a dám si na to nahodilou otevřenou botu. Ten rozdíl je neuvěřitelně velký," radí odborník.

Zabrousili jsme i k tématu, který zajímá snad každou ženu i muže. Co nám rozhodně nesmí chybět v šatníku? "Když začneme u žen, tak bych v první řadě mluvil o podprsenkách, protože ty většina Češek nemá správně zvolené. Takže dobře padnoucí spodní prádlo. Dále by měly mít košilové nebo plášťové šaty, určitě i pouzdrové a správně zvolený blejzr. V neposlední řadě by náš šatník měl obsahovat i lodičky z kvalitní kůže,“ říká stylista.



"U mužů jde o dva základní parametry, dobré boty a hodinky. Záleží samozřejmě na životním stylu muže, ale v základu jde opět o blejzr nebo sportovní sako. Měl by mít alespoň jeden dobře padnoucí klasický oblek a poté se nebát kombinovat a variovat. U mužů je důležitější než akcentovat módní trendy, najít svůj vlastní styl,“ vysvětluje Petr Lukeš.



A jaké novinky přesně budou v nadcházejícím období in, zjistíte v rozhovoru s prezidentem asociace vizážistů a stylistů České republiky Petrem Lukešem pod titulkem článku.