Do motelu v Austrálii vtrhl střelec s brokovnicí! Nejméně čtyři mrtví

Čtyři mrtví a několik zraněných si vyžádal útok pětačtyřicetiletého střelce, který podle svědků přišel do motelu Palms v australském městě Darwin s brokovnicí. Podle ABC News muž zřejmě hledal někoho konkrétního, to mu však nebránilo střílet na vícero dveří.

Při střelbě zabil nejméně čtyři lidi a několik dalších jich zranil. Dva lidi skončili v nemocnici, v tuto chvíli je jejich stav stabilizovaný.

Několik svědků potvrdilo, že sháněl někoho jménem Alex. "Vtrhl do každé místnosti a střílel. Když dostal, co chtěl, vrátil se ke svému autu," popsal událost jeden muž. Jiný svědek tvrdí, že viděl útočníka chodit po motelu. "Policajti šli přímo kolem něj a nevěděli, kdo to je. Byl hrozně klidný," řekl.

Střelec poté z motelu uprchl, daleko ale neutekl. Policie ho krátce po střelbě zatkla. Policejní komisař Reece Kershaw uvedl, že byl muž v lednu podmíněně propuštěn a měl na sobě elektronický náramek.

Australský premiér Scott Morrison hrůzný čin odsoudil a prohlásil, že se nejednalo o teroristický útok. "Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast všem lidem v okolí, zejména v Darwinu," řekl. "Je to velmi úzká komunita, která touto událostí musí být silně otřesena," dodal.