Do Německa se dostanou jen někteří Češi. Pouze s negativním testem

Německo bude během pátku aktualizovat seznam zahraničních oblastí s častým výskytem nakažlivějších mutací koronaviru. Přidá na něj i Česko. Na hranice se tak vrátí kontroly a do Bavorska i Saska budou nově moct bez nástupu do karantény jen někteří pendleři.

Pro pendlery se podmínky přechodu hranic zpřísní. Nově by do spolkových zemí mohli jen zdravotníci a další pracovníci v kritické infrastruktuře, nebo dopravci zboží, a to s negativním testem.

Stejná opatření zavede Bavorsko také vůči sousednímu rakouskému regionu Tyrolsko. To už kvůli výskytu mutací koronaviru rakouské úřady izolovaly.

Portugalsko mezitím rozhodlo o prodloužení celostátní uzávěry do prvního března.

"Byly to opravdu těžké dva týdny. Měli jsme nejvíce nově nakažených i úmrtí nejen v Evropě, ale na celém světě. To způsobilo enormní tlak na zdravotníky," uvedl portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugalští zdravotníci si zatím vydechnout nemohou. "Stále očekáváme zvyšování počtu hospitalizovaných. Počty nakažených se naštěstí snižují, ale u hospitalizací je prodleva jeden až dva týdny," řekl primář intenzivní jednotky jedné z tamějších nemocnic.

Situaci zhoršila zřejmě kombinace vánočního rozvolňování a šíření britské mutace viru. Zdravotní systém kolaboval a pacienti čekali na přijetí do nemocnice v sanitkách i 12 hodin. S dalším rozvolňováním tak chce být Portugalsko opatrnější.

Oproti tomu jiné evropské země dále rozvolňují. Například některé španělské oblasti rozhodly o otevření restaurací a barů.

V pátek pokračuje uvolňování opatření také v sousedním Polsku, kde se s opatrností otevírají hotely nebo kina a divadla. Už začátkem února se za zvláštních pravidel v Polsku otevřely obchody, nákupní centra, muzea a galerie.