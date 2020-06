Policie vtrhla do nakladatelství Naše vojsko. Odnesla kalendáře s nacisty

"Státní zastupitelství pro Prahu 5 mě právě informovalo, že moje trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů osobami jednajícími za nakladatelství Naše vojsko bylo postoupeno k šetření policejnímu orgánu Policie ČR, Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy," napsal Klíma na svém twitteru.

Že záležitost ohledně kalendářů s nacistickými osobnostmi skutečně policisté vyšetřují, potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. "Policisté z odboru extremismu a terorismu provádějí úkony trestního řízení ve spojitosti s touto záležitostí. Právo na poskytování dalších informací si vyhradilo státní zastupitelství, nebudeme se tedy blíže vyjadřovat," uvedla.

Kalendáře s nacistickými osobnostmi pobouřily veřejnost na konci května. Vyjádřil se k tomu i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který tento druh zboží označil za nevkusný a nemorální, avšak ne trestný. Ministerstvo spolu s městem Praha následně nakladatelství vypovědělo nájemní smlouvu.

Tváře nacistických pohlavárů na kalendářích nabízených Naším vojskem znechutily i izraelského velvyslance Daniela Merona. "Jsem šokovaný a znechucený tím, že se takový kalendář s fotografiemi nacistických válečných zločinců prodává," sdělil na twitteru.

I am shocked and disgusted that such a calendar, with images of Nazi war criminals, is being sold https://t.co/KhwCOuFJWF