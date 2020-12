Do obchodů opět vyrazily davy. Češi se obávají dalšího uzavření

Do obchodů sice může omezený počet lidí, přesto byla o víkendu nákupní centra plná. Shánění dárků a možná i předpoklad, že statistická data a neklesající počty nakažených donutí vládu k opětovnému uzavření obchodů - to jsou zřejmě důvody, proč lidé vyrazili na nákupy i v pondělí.

Mnoho Čechů odsouvalo nákupy dárků, takže jakmile se otevřelo, vyrazili do prodejen.

Kvůli hrozícímu návratu do čtvrtého stupně systému PES a následnému uzavření obchodů se řada lidí vydala na nákupy i v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že navzdory zvyšujícímu se skóre rizika zatím plošné zpřísňování v plánu není.

V obchodech byla hlava na hlavě. Pokud k jejich uzavření v brzké době dojde, přesunou se nákupy zase na internet. Podle přepravců jsou ale už teď na hraně kapacity. Pošta dnes oznámila další rekord. V jeden moment se starala o 1 128 805 balíků. Loňský rekord byl půl milionu.

"Možná něco koupím přes přes internet, ale jinak nevím, nevím co budu dělat, budu si zoufat v této době," řekla televizi Nova jedna z nakupujících ze Zlína.

"Oni to zavírají, otvírají, takže jsem si to radši s předstihem objednala, ať to stihne přijít, abych nečekala na poslední chvíli," dodala další.

Jestli chcete mít dárky pod stromeček včas, měli byste je na internetu objednat nejpozději do neděle 13. prosince.

"Rekordní počty očekáváme v tom týdnu od 14. prosince, to znamená vlastně poslední týden před Vánoci," uvedl tiskový mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.