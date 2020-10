Do otrávené Bečvy vrátili rybáři první ryby, obnova potrvá přes deset let

Rybáři v pátek začali vysazovat tisíce nových ryb do řeky Bečvy. Úplné zotavení toku po jedné z největších ekologických havárií u nás bude podle odborníků trvat víc než 10 let. Život v řece vyhladil kyanid.

Desítky tun otrávených ryb z Bečvy, do které unikl kyanid, v pátek nahradila první várka z nové generace.

"Teď se to napočítává, aby bylo jasné množství, a podle toho se to bude vysazovat na několik úseků, které máme vytipované, tak aby se to mohlo kontrolovat, jestli se ta ryba tam drží a jestli je v pořádku a roste," řekl televizi Nova rybář Pavel Helísek.

Rybáři chtějí pracovat celý víkend, aby stihli vysadit 40 tisíc kusů ročních ryb z chovného rybníka v Hranicích.

"Zatím máme 2000 napočítaných ostroretek, vrátíme se zpátky, budeme zase nakládat další, přejedeme na další úsek," pokračoval Helísek.

"Nejde jenom o to, aby tam byly přítomny ryby, ale ty ryby musí mít potravu. Ta potrava jsou různé organismy, které mohly být tou otravou také poškozeny," konstatoval Jan Koutný, vodař Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kyanid totiž poškodil nejen ryby, ale celý vodní biotop na zhruba 40 kilometrech toku Bečvy. Částečně už si ale příroda pomáhá sama. I díky vydatnému dešti v posledním měsíci se řeka více naředila, a tak už otrava nepředstavuje takové riziko.

Bečva byla otrávena v úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov. Celkové škody jdou do desítek milionů korun.