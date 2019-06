Na pole vyjely kombajny. Sklizeň obilí začala dřív než obvykle

První kombajny, které začaly se sklizní obilí, vyjely do polí na Moravě. Je to zhruba o dva týdny dřív než obvykle. Výnosy a kvalita se zatím dají jen obtížně určit, ale první odhady zemědělců vypadají slibně. Úroda by mohla být mnohem lepší než loni.

Jako první letos do polí vyrazili zemědělci na Znojemsku a na Hané. Zkušebně sklidili první klasy ozimého ječmene a poté, co rozbory potvrdily vyhovující kvalitu, se žně rozjely naplno.

"Díky tomu, že jsou teď tropické dny a tropické noci, to všechno dál poskočilo," prozradila hlavní agronomka Zemědělského družstva Unčovice Jarmila Hubáčková.

Přitom ještě koncem dubna dělaly rozmary počasí zemědělcům velké starosti. Ovšem chladnější květen vše napravil, stejně jako srážky a teplo v červnu. Pohled na kombajny a plné náklaďáky na polích už před prázdninami překvapil nejednoho kolemjdoucího.

Nejpozději do dvou týdnů by se pěstitelé měli pustit do sklizně dalších obilovin. A to ozimé pšenice, jarního ječmene a řepky. Zatím se zdá, že počasí většině zemědělců pomohlo, ovšem v některých regionech naopak obilí poškodilo.

"V průběhu května i června spadlo téměř 220 milimetrů, což tady nepamatuji za celou historii, co tady dělám. Byly to jednorázové, obrovské přívaly, kdy ta voda spadla během půl hodiny, místo aby padala dva týdny," vysvětluje předseda Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil.

Ovšem tam, kde bouřky a krupobití neřádily, jsou pěstitelé obilí zatím spokojení. "Zrno je pěkné, není zaschlé, vlhkost odpovídá normálu, takže jsme zatím spokojení, i s výnosem," dodává Jarmila Hubáčková. A to je po slabé loňské sklizni určitě dobrá zpráva.