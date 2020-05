Do porodnice nedojeli. Maminka porodila holčičku na polní cestě

Skvělou historku bude moct jednou vyprávět malá Laura, která se tak moc těšila na svět, že nenechala zdravotníky ani dojet do nemocnice. Ti museli sanitku zastavit na polňačce.

Lékařská posádka vyjela k rodící mamince na Břeclavsko v Jihomoravském kraji ve čtvrtek odpoledne. Miminko se začalo hlásit o slovo, a tak mladou nastávající maminku naložili do sanitky a vezli směrem do porodnice. Jenomže malá Laura se nejspíš rozhodla, že narodit se v porodnici by byla nuda.



Záchranářům nezbylo nic jiného, než zastavit na polní cestě nedaleko Velkých Pavlovic, kde posádka děťátku pomohla na svět. "Maminka byla naprosto skvělá. Statečná a báječně spolupracovala. Miminko hned začalo plakat, což je samozřejmě vždy dobré znamení," uvedla lékařka Kateřina Oborská.



Miminko hned dali zdravotníci mamince na bříško. "Věřte, že tohle je pohled, který se vám neokouká. Všichni zúčastnění byli moc šikovní a výsledkem je zdravé děťátko," dodala Oborská. Zbývá jen popřát malé Lauře hodně zdraví a rodince mnoho krásných společně strávených chvil.