Do potoka unikla nebezpečná látka! Může způsobit i rakovinu

Do potoka v lese unikají už několik měsíců chemikálie, které mohou být nebezpečné pro zvířata i člověka. Na jejich výskyt upozornil majitel pozemku na Slovensku už v březnu. Zatím látky nikdo neodstranil a stále se čeká na další rozbory. Chemikálie mohou způsobit například rakovinu jater nebo slinivky břišní.

Město Strážske na východě Slovenska se obává chemikálií, které unikají do potoka v místním lese. Už v březnu majitel pozemku odebral vzorky z potoka a poslal je na rozbor. "Řekli, že je to pozůstatek prvovýroby PCB," vysvětlil pro deník tvnoviny.sk majitel.

PCB látky jsou karcinogenní chemikálie, které se v regionu vyráběly ještě za dob socialismu. V dnešní době jsou už zakázané. Mohou totiž způsobit například rakovinu jater, slinivky břišní nebo různá koční onemocnění, uvedl portál anika.org.

Ministesrstvo vnitra v květnu poslalo na místo chemiky, kteří z potoka také odebrali vzorky a udělali rozbory. Teď se výsledkami zabývá Úřad veřejného zdraví.

"Důrazem na vysokou rizikovost environmentální zátěže je důležité, aby se co nejdříve zabránilo šíření kontaminace a tak ohrožení lidského zdraví a poškození ekosystému," uvedl úřad.

Látek se bojí také veterináři, jelikož by se jimi mohla nakazit lesní zvěř. "Plánujeme zavést monitoring i na zvěř, která v prostředí žije. Poukážeme na riziko, aby se opatření začala rychle zavádět," vysvětlili místní veterináři.

Pokud dojde k ohrožení veřejného zdraví, je ministerstvo vnitra připraveno nařídit opatření na jeho ochranu. Obyvatele Strážske to však neuklidnilo. Také jim vadí, že se s odstraněním chemikálií čeká tak dlouho. "Při prvním náznaku, že se o tom ví, že to utíká, se to už mělo okamžitě zastavit," rozčiloval se jeden z občanů.

Případem se zabývá i ministerstvo životního prostředí. To však výsledky rozborů ještě nemá na stole. Plánuje se proto do oblasti vydat a provést podrobný geologický průzkum. Poté by PBC látky z regionu odstranilo.