Do Prahy míří speciál z Moskvy. Odveze pracovníky ruské ambasády

V sobotu míří do Prahy ruský speciál z Moskvy. Letadlo by mělo přistát na Letišti Václava Havla zhruba v poledne. Odlet zaměstnanců ruské ambasády v Praze je poté naplánován na půl třetí odpoledne.

Iljušin-96 by měl na ruzyňském letišti dosednout v sobotu zhruba okolo poledne. Do Prahy míří vyzvednout část zaměstnanců ruské ambasády, kteří musí do konce května Česko opustit.



Jak Česká republika, tak Rusko, upravují počet zaměstnanců ambasád kvůli aféře kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Česko už dříve kvůli výbuchu vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří měli být podle zjištění bezpečnostních služeb napojeni na ruskou tajnou službu GRU. Rusko se následně rozhodl jako odvetu vyhostit také 20 českých pracovníků ambasády v Moskvě.



Ministerstvo zahraničí však tento krok Ruska považuje za nepřiměřený a rozhodlo se upravit počet pracovníků ruské ambasády na tolik, kolik jich je na českém velvyslanectví v Moskvě.

"Zastropujeme počet diplomatů na ruském velvyslanectví na současném stavu naší ambasády v Moskvě. Ruská strana bude mít čas na stažení svých lidí do konce května," uvedl v dubnu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Odlet ruského speciálu je naplánován na půl třetí odpoledne. Druhý speciál přiletí pro další zaměstnance ruského velvyslanectví v pondělí.

