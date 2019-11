Do Prahy se sjeli evropští novináři. Řeč byla o reformách i bezpečnosti

Do Prahy se na novinářský kongres sjeli žurnalisté z 13 zemí Evropy. Pozitivní i negativní zkušenosti tu sdíleli například novináři z Francie, Rumunska nebo Itálie. Poprvé se tato akce konala v České republice - a to i proto, že pokud jde o důvěru v evropskou myšlenku, jsme v Evropě až na čtvrté příčce od konce.

Hlavním tématem 57. ročníku mezinárodního kongresu Evropských novinářů byly reformy Evropské unie. Akci zahájila bývalá známá exilová novinářka Lída Rakušanová, která pracovala v mnichovské pobočce Rádia Svobodná Evropa.

Podle Rakušanové je důležité, aby reformy a změny nevycházely v Unii od politiků, ale zdola od lidí. "Tohle se dá udělat jenom za předpokladu, že každá salátová okurka si je v Evropské unii rovná před zákonem. Ale kdo si není roven, jsou občané," prohlásila.

Akce proběhla pod záštitou pražského primátora. On sám se na akci neukázal, mezi politiky, kteří o kongres projevili zájem, byl ale třeba europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. "Lidé by neměli rezignovat na hledání pravdy. Ta dnešní postfaktická doba je něco, co nás ohrožuje," uvedl.

O nebezpečí novinářské práce promluvili především turečtí žurnalisté. "Je nebezpečné pracovat v Turecku jako novinář, v naší oblasti je spousta problémů. Ty vycházejí jednak z naší zeměpisné polohy, a jednak z toho, že u nás máme problémy se svobodou tisku," sdělil zástupce turecké novinářské asociace Nazmi Bilgin.

Asociaci evropských novinářů zastupoval její předseda Paolo Magagnotti. "Cílem naší asociace je podpořit demokracii a svobodu tisku, která je v posledních letech v ohrožení," osvětlil.

Hlavním mottem celé akce bylo, že myšlenka a projekt Evropské unie potřebuje novou inspiraci a silné impulsy a právě takovým impulsem byl i tento kongres.