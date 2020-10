Do řeky Bečvy opět unikla neznámá látka, na místě zasahovali hasiči

Do řeky Bečvy opět unikla neznámá chemikálie, na hladině se vytvořila pěna. Látka se tam dostala stejnou výpustí jako nedávno kyanid. Hasiči proto doporučili lidem, aby až do odvolání do řeky nevstupovali ani z ní neodebírali vodu od mostu do místní části Valašského Meziříčí Juřinka směrem dále po toku řeky.

Hasiči dorazili na na místo krátce po 13. hodině. "My jsme vyjížděli na místo na základě žádosti na odběr vzorků. Ty jsme zajistili a případ si dále převzala policie," uvedl pro TN.cz mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Podle radnice se látka dostala do vody z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalého elektrotechnického podniku. "Dnes odpoledne teklo z toho samého kanálu, ze kterého před pár týdny pravděpodobně tekl ten kyanid, dnes vytékala nějaká pěna. Nevíme, co to je zatím," řekl pro TN.cz starosta Valašského Meziřící Robert Stržínek (ANO).

Podle starosty by mohlo jít o saponát. "V tuto chvíli žádný úhyn ryb hlášený není, společně s rybáři tu situaci stále monitorujeme a zjišťujeme, co se stalo. Každopádně se tam opět dostalo něco, co tam vůbec nemá co dělat," doplnil Stržínek.

Případ řeší už i policie. "Policisté událost prověřují, na místě byly odebrány vzorky, ze kterých zjistíme, zda skutečně šlo o znečištění, či nikoliv," uvedla pro TN.cz policejní mluvčí Lenka Javorková.

"Inspektoři z Brna a z Olomouce jsou na místě, kde odebírají vzorky, které budou poslány do laboratoří," popsala pro TN.cz mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Řeku Bečvu otrávil 20. září kyanid, odnesly to desítky tun ryb i drobní vodní živočichové v úseku dlouhém 38 kilometrů. Viník stále není znám. Více informací se dočtete v tomto článku.

Policie kvůli úhynu ryb v Bečvě rozšířila vyšetřování, zamířila do Rožnova. Podívejte se na reportáž TV Nova: