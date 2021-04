Do škol dorazila v pondělí většina školáků, pozitivních bylo minimum

V pondělí se do lavic vrátila většina žáků prvního stupně základních škol. Dveře se otevřely také posledním ročníkům v mateřských školách. Děti se musely testovat samy pomocí antigenních testů. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého bylo do odpoledne hlášeno pozitivních jen pár školáků.

V pondělí se otevřely školy, do lavic se vrátili žáci prvního stupně, návratu se dočkali i předškoláci. Na všechny však čekala novinka v podobě samotestování pomocí antigenních testů, což pro některé školy znamenalo částečné zdržení výuky.



"Samozřejmě nám to ze začátku zabralo hodinu času a bylo to organizačně náročné, ale nakonec to proběhlo v pořádku. Do škol dorazila většina žáků, nikde nechybělo více než 10 procent dětí," uvedl šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.



Podle asociace testy odhalily jen velmi málo nakažených školáků. "Pozitivní dítě bylo zhruba na každé dvacáté škole. Navíc jsme v systému nezaznamenali na žádné více než jednoho nakaženého školáka," dodal Černý.



Pokud je některý ze žáků pozitivní, školy se následně řídí podle manuálu ministerstva školství. Dítě je předáno rodiči, který by měl poté kontaktovat praktického lékaře kvůli žádance na PCR test. Když se potvrdí, že je žák opravdu pozitivní, čeká ho karanténa.

Návod pro žáky, jak se správně ve škole testovat na koronavirus:



"V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky," informuje ministerstvo.



Testování bylo hlavní prioritou pro návrat dětí do škol. Všichni žáci se budou muset povinně dvakrát týdně testovat, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se navíc budou každý týden rotačně střídat, tak aby se ještě více zamezilo kontaktu a možné vzájemné infekci.

Anketa Souhlasíte s antigenním testováním dětí ve školách? Ano 14 249 hlasů Ne 86 1469 hlasů Hlasovalo 1718 lidí.

