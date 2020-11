Do škol se vrací další žáci. Bude se zdarma testovat, přislíbil Babiš. Pusťte si ranní podcast

Dnes 25. listopadu se v podcastu Televizních novin dozvíte, že se do školních lavic vrací i starší žáci, má to však přísná opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) přislíbil, že by se do Vánoc mohlo začít testovat na covid-19 zdarma. Česká pošta chce na jaře propustit velký počet zaměstnanců. Kolik jich údajně bude a jaké kroky chce v této věci podniknout ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) si poslechněte v podcastu.