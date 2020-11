Do škol se vrací i starší žáci, má to však přísná opatření

Do škol se dnes vracejí studenti maturitních ročníků. Ministerstvo zdravotnictví jejich návrat podmínilo přísnými opatřeními. Všichni musí mít po celou dobu roušky a do kontaktu mohou přijít pouze se spolužáky ze třídy. Pokud se epidemická situace bude vyvíjet nadále příznivě, mohli by se v pondělí vrátit do škol také zbývající děti z prvních stupňů a půlka dětí z ostatních tříd. Nad středoškoláky z nematuritních ročníků se zatím stále vznáší otazník.