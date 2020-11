Do škol se vrátily statisíce školáků. Musí dodržovat přísná opatření

Do škol se v pondělí vrátily stovky tisíc školáků. Do lavic poprvé od říjnového uzavření zamířili všichni žáci prvního stupně a také deváťáci. Zbytek školáků z druhého stupně bude mít střídavě po týdnech prezenční a distanční výuku. Přísná protiepidemická opatření platí ve třídách, v družinách i školních jídelnách.

Roušky ve třídách a co největší rozestupy mezi lavicemi. Změněné jsou také rozvrhy, aby se děti z různých tříd co nejméně potkávaly. "Je to pro ně přirozenější než sedět doma celou dobu u počítače,“ okomentovala návrat dětí do škol učitelka Irena Dejmková.

Některé třídy vyrazily i na venkovní vyučování, a to u přesto, že je jeden stupeň nad nulou. "Máme třídnickou hodinu a jdeme na ni ven, protože je to lepší venku,“ vysvětlila další učitelka.

Komplikovanější je i vydávaní obědů. Ani v jídelně by se neměli potkávat školáci z různých tříd. "V jídelně máme nastavené třídy po 5 minutách. Musí se to dodržovat přesně,“ informoval ředitel ZŠ Březinova v Jihlavě Vladimír Nekvinda.

A zvláštní hygienický režim panuje i v družinách. Většinou musí být děti ve své třídě. Pokud to nejde jinak, můžou se míchat školáci z různých tříd stejného ročníku.