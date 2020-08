Dálková výyuka na školách by mohla být povinná! Vláda projedná novelu

Novela má reagovat na pandemii nemoci Covid-19, kdy byly školy v České republice od půlky března zavřené a většina tak zavedla dálkovou výuku. Podle návrhu novely si formu, kterou bude výuka probíhat, zvolí škola sama, a měla by se především přizpůsobit potřebám žáka.

"Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné, a s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,“ píše se v návrhu vlády.

"Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání,“ uvádí dále návrh.

Ten ale naráží na problém, kdy ne všechny rodiny disponují vhodnou technikou, kterou může jejich dítě použít k dálkové výuce. "Co to znamená, přizpůsobit podmínkám žáka? Dát mu počítač a zaplatit připojení k internetu?" zní komentář na internetu.

"Ze zákona by řešení mělo být určitě. Každopádně je tam stále spousta otazníků. Ministerstvo si odhrnulo všechny problémy, které by se měly řešit. V návrhu je napsáno, že škola dálkovou výuku zajistí, ale nikdo nevíme, co to znamená,“ vyjádřil se pro TN.cz předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.