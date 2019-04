Nový nápad ve sporu o rodičovský příspěvek. Má ho dostat i prarodič

Vláda už několik týdnů marně řeší spor o rodičovské příspěvky. Do diskuse teď vstupují také lidovci. Na příspěvek by podle nich měli mít nárok i prarodiče nad padesát let, kteří k výchově vnoučete výrazně přispívají.

Příspěvek pro prarodiče místo rodičů podle KDU-ČSL posilní vícegenerační rodinné vztahy. Ideálně by se zvýšila porodnost a snížil věk, kdy si matky pořídí první dítě.

"Část toho času bude moci maminka věnovat třeba své kariéře. Chodit do práce, případně se vzdělávat a podobně," řekl předseda lidovců Marek Výborný.

Návrh by podle strany pomohl i zaměstnanosti lidí nad 50 let. Ti totiž často v případě ztráty zaměstnaní obtížně hledají další uplatnění. Ministryně práce by prý o plánu KDU-ČSL jednala v případě drobných změn. Naopak podle ministryně financí je nereálný.

"Mohlo by to vést k tomu, že ženy budou mít nižší důchod, kdyby se rozhodly odejít z práce, pečovat o vnoučata. Takže to vnímám jako riziko, ale obecně s tím souhlasím," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

"Estrády ze strany opozice, kdy mě jedním dechem vyzývají k vyrovnanému státnímu rozpočtu a druhým dechem dávají návrhy na snížení, na straně příjmové. To já prostě nemohu brát vážně," reagovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Další opoziční strana TOP 09 podobné plány měla už v minulosti. ODS chce zase větší podporu zaměstnání na zkrácené úvazky. "Tak, aby mohli alespoň částečně pracovat a nevypadli úplně z trhu práce. Bavme se o tom, jak ještě více zatraktivnit firemní školky a dětské skupiny," navrhuje poslanec Jan Skopeček (ODS).

"Aby mohli čerpat rodičovský příspěvek i prarodiče, jsem navrhovala už před několika málo lety. Takže rozhodně to podporujeme. A jenom mě mrzí, že lidovci navrhují totéž, aniž by se s námi nejdříve poradili. Respektive abychom to předložili spolu," řekla 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová.

KDU-ČSL by chtěla mateřství ženám zatraktivnit například i tím, že by šly dříve do důchodu.