Do střediska v Jeseníkách letěly ke zraněným dva vrtulníky naráz

Zatímco pro většinu lidí jsou jarní prázdniny důvodem k radosti a odpočinku, záchranáři mají pořádně napilno. Jasně to ukazuje čtvrteční odpoledne v Jeseníkách. Do středika v Karlově musely totiž souběžně letět hned dva záchranářské vrtulníky.

"Úrazy běžkaře a lyžaře se odehrály v krátkém časovém odstupu okolo čtrnácté hodiny. Oba postižené prvotně ošetřovali členové horské služby," popsal v pátek ráno mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Operátoři záchranky se nejprve dozvěděli o dvaatřicetiletém běžkaři, který při sportování upadl a poranil si nohu. "Charakter zranění vyžadoval šetrný transport do nemocnice a k zásahu byl proto vyslán vrtulník z Ostravy. V době, kdy stroj přilétal do Karlova, ovšem došlo k dalšímu úrazu, tentokrát šlo o chlapce ve věku třinácti let," popsal Humpl.

Teenager vyjel mimo sjezdovku, kde narazil do betonového sloupu. I on si poranil nohu. "Operátoři záchranné služby proto požádali o spolupráci sousední kraj a k zásahu přilétl vrtulník z Olomouce. Posádky obou strojů tak zasahovaly v Karlově prakticky současně," uzavřel Humpl s tím, že oba pacienti skončili ve fakultních nemocnicích.