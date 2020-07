Do tramvají a autobusů v Praze se vrátí roušky. Bude záležet na počasí

Praha zvažuje rozšíření povinnosti nošení roušek do celé MHD. Zástupci magistrátu to uvedli po jednání bezpečnostní rady. Rozhodujícím kritériem bude vedle počtu nově nakažených také počasí.

"Začátek opatření určitě bude ovlivněn výskytem onemocnění. Pokud nám výskyt bude stoupat, tak budeme tlačit na to, aby to bylo co nejdříve," řekla k situaci ředitelka Pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Jestli se bude zavádět nošení roušek i jinde než v MHD, záleží na počtu nakažených. "My jsme už od 10. července přistoupili k pokynům nošení roušek v metru, pak ve vnitřních prostorách a v pondělí vyhodnotíme situaci, jaká bude a pokud se ta situace bude vyvíjet nepříznivým směrem, doplníme nošení roušek v ostatních veřejných prostorách," dodala Jágrová. Dodala, že roušky se v takovém případě do tramvají a autobusů vrátí hned, jakmile to klimatická situace dovolí.

Praha je jako jediný region na semaforu ve žlutém pásu. Podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba je zásadní problém v subjektivitě některých kritérií. Bohužel se jedná ale právě o kritéria, která předurčují, zda bude daná oblast zařazena do žlutého či červeného pásma. Své připomínky mohou podat ministerstvu zdravotnictví do pátečních 12 hodin.

V Praze je nyní hlášeno 3045 nakažených. Oproti včerejšku je nárůst o 44 případů.