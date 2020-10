Nakažených je v poslední době tolik, že hygienici vítají každou pomocnou sílu. Na Jižní Moravě se do trasování zapojí celkem padesát policistů. Lidem, kteří mají kontakty s nakaženým, mohou nařídit karanténu. Vláda do trasování zapojuje také profesionální call centra, ale i tak se podle vládních dat podaří do čtyřiadvaceti hodin obvolat jen necelou polovinu kontaktů.