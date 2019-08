Do Turecka, na Ukrajinu a do Vídně! Vlaky a autobusy zavezou Čechy dál

Češi se nově dostanou s FlixBusem až do Turecka, a to díky spojení s tureckou společností Kamil Koç. Cestující si budou moci objednat jízdu do nových destinací v řádech týdnů. Rozšíření plánuje také český železniční dopravce RegioJet, od léta příštího roku začne jezdit na Ukrajinu a přes Vídeň do Budapešti.