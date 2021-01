Do ulic vyrazil první mobilní očkovací tým. Jako první navštíví seniory

V neděli přibylo přes čtyři tisíce nakažených koronavirem. Oproti stejnému dni v předchozím týdnu je to pokles zhruba o dva tisíce. Rizikové skóre systému PES ale stále zůstává v nejvyšším stupni pohotovosti. Do Česka v úterý dorazí osm tisíc dávek vakcíny od společnosti Moderna. Původně se očekávaly už v pondělí. Očkuje se zatím vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. V pondělí ráno vyrazil první mobilní očkovací tým do pražských domovů pro seniory.