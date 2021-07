Do vedení se vrací hnutí ANO, Piráti a STAN by ve volbách skončili druzí

Po třech měsících se do vedení v předvolebních průzkumech vrací hnutí ANO, které posílilo na 26 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, podle níž má posílení vládního hnutí několik faktorů. Koalice Pirátů a STAN by skončila na druhém místě, koalice SPOLU třetím.

Poprvé od února je hnutí ANO zpátky v čele předvolebního průzkumu agentury Median. V červnu posílilo na 26 procent a vyhrálo by volby do Poslanecké sněmovny. Největší podporu má mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity nebo nižším.

"Posílení pozice ANO v červnu může být způsobeno řadou faktorů, například oslabováním pandemie covid-19, dopisem Andreje Babiše občanům a podporou ANO prezidentem Zemanem nebo nenadálým úderem tornáda na jižní Moravě," uvedl Median.

Předvolební průzkum za červen 2021:

Na druhou pozici s 21,5 procenty se propadla koalice Pirátů a STAN, která oproti květnu oslabilo o 2,5 procentního bodu. "Největší podporu má koalice mezi lidmi s maturitou a vysokoškolským vzděláním a u lidí do 34 let. Mírně převažuje podpora mužů," konstatuje agentura.

Koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v červnu získala hlasy 20 procent voličů. Častěji by ji volily ženy než muži.

Volební potenciály jsou vyrovnané. U hnutí ANO jde o 29,5 procent, u Pirátů a STAN rovněž, SPOLU má 28procentní potenciál.

Volební jádra a potenciály stran za červen 2021:

Hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty by v červnu získalo šest procent hlasů, oproti květnu tak přestihlo KSČM a ČSSD, které balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci by se do dolní komory nedostali, pod pěti procenty jsou rovněž Zelení.

