Doba vyžaduje digitální gramotnost i u dětí. Budou se ji učit ve škole víc

Dosud se žáci v předmětu informační technologie (ICT) na základních školách především seznamovali s tím, jak pracovat s textovými a tabulkovými editory. Výuka by se ale měla posunout novým směrem, a to k informatickému myšlení. To znamená, že se žáci budou učit pracovat s informacemi, popsat problém, analyzovat to podstatné a hledat funkční řešení.

Tato změna přichází v období koronavirové krize, která ale tuto změnu nezapříčinila. Odborníci na ní pracovali několik let, že to vyšlo právě na tuto dobu, je podle nich jedině dobře. Ve chvíli, kdy děti tráví podstatnou část dne na distanční výuce, by měly o informačních technologiích vědět mnohem víc.

Porozumět informatice je v posledních letech stěžejní. Vyžaduje to stále více profesí a uplatňuje se i při řešení každodenních situací. "Celkově to povede ke zvýšení digitální gramotnosti, s tím souvisí i ochrana dětí na těchto zařízeních," uvedl Jan Štěpánek z Národního pedagogického institutu.

Podle Rámcového vzdělávacího programu musí základní školy zahájit výuku s upravenými školními vzdělávacími programy nejpozději v září roku 2024 ve všech ročnících. Školy, které jsou už připraveny, mohou začít výuku letos od 1. září.

Ministerstvo školství spolu s Národním pedagogickým institutem České republiky spustily nový web, který školám a učitelům má pomáhat při úpravách školních vzdělávacích programů, a zejména při změnách výuky.

"Vytvořili jsme web, který umožňuje najít vše k problematice nové informatiky a gramotností na jednom místě. Věříme, že učitelé tam naleznou to, co jim pomůže na jejich cestě k novému pojetí výuky informatiky," říká ředitel NPI ČR Ivo Jupa.