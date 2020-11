Dobrá zpráva pro zákazníky. Kaufland a Lidl přijímají více druhů stravenek

Od 9. listopadu mohou zákazníci ve všech prodejnách Kauflandu uplatit i stravenky Up Česká republika a Benefit plus. Doposud obchodní řetězec přijímal jen stravenky Naše stravenka a Ticket Restaurant.

"Rozšiřujeme možnost placení pro naše zákazníky, kteří využívají stravenky nebo stravenkové karty. Limit pro jeden nákup s papírovými stravenkami je 10 kusů poukázek nebo hodnota 1600 korun, elektronické stravenky jsou bez limitu," upřesnila mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

S Up Česká republika a Benefit Plus navázal spolupráci i Lidl, který stejně jako Kaufland patří do skupiny Schwarz Gruppe. "Estravenky Benefit Plus odebírájí v tuzemsku zaměstnanci více než 250 firem," informoval mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

"Papírové stravenky Up spolu s elektronickou kartou eStravenka pak využívá 310 000 lidí, kterým přinášíme novou možnost nákupu kvalitních potravin ve více než 260 prodejnách Lidl v ČR," vysvětlil Myler.

Až do konce září Lidl akceptoval jen stravenky Naše stravenka, v říjnu začal přijímat i poukázky od společnosti Sodexo. Díky rozšíření o Up Česká republika a Benefit Plus, mohou v Kauflandu a Lidlu platit své nákupy i zákazníci s elektronickou kartou Up eStravenka, papírovými stravenkami Up Cheque Déjeuner a elektronickými stravenkami Benefit Plus.

I nadále samozřejmě platí, že je jimi možné platit pouze potraviny, alkohol nebo nepotravinové zboží nikoliv. "Hotovost se na papírové stravenky nevrací, případné přeplatky má zákazník možnost nechat ve formě daru pro neziskovou organizaci Chance for Children, kterou Kaufland dlouhodobě podporuje," zdůrazňuje Kaufland.