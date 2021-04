Dobrá zpráva! Tato letní kratochvíle by mohla snížit riziko úmrtí na covid

Opalování by podle skotských vědců mohlo snížit riziko úmrtí na koronavirus. Během této oblíbené letní kratochvíle se totiž v kůži uvolňuje chemická látka, která tlumí zánět a zmírňuje příznaky covidu-19.

Podle týmu odborníků ze skotského Edinburghu se během opalování v kůži uvolňuje oxid dusnatý. Právě ten zmírňuje příznaky onemocnění. Relax na slunci, kterému v létě holduje nejeden z nás, by tak mohl snížit riziko úmrtí na covid-19.



Vědci analyzovali data v období od ledna do dubna roku 2020 z 2074 okresů Spojených států amerických. Zjistili, že právě ty regiony s nejvyšší hodnotou UVA zařízení, které tvoří 95 % ultrafialového záření ze Slunce, evidovaly nejméně úmrtí na koronavirus.



"Stále je toho tolik, co o covidu-19 nevíme, a vedlo to k úmrtím po celém světě. Tyto první výsledky by mohly dokládat, že sluneční záření je jedním ze způsobů, jak potenciálně snížit riziko úmrtí,“ tvrdí lékař Richard Weller z edinburghské univerzity.



Analýzu poté odborníci zopakovali také ve Velké Británii a Itálii. Ze závěrů studie, které zveřejnil britský The Mirror, vyplývá, že ve slunných oblastech se snížila úmrtnost na koronavirus. "Souvislost mezi úmrtností a covidem-19, ročním obdobím a polohou byl poměrně zarážející. Tento náš výzkum je možná dokladem toho, proč je někde vyšší úmrtnost na toto onemocnění,“ myslí si spoluautor studie Chris Dibben.



Experti při analýze brali v úvahu také faktory, o kterých se ví, že patří mezi klíčové s ohledem na úmrtnost. Jednalo se například o věk, původ, socioekonomický stav, hustotu obyvatelstva nebo znečištění ovzduší.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Koronavirus zabíjí i ty, kteří ho nechytili. Více se dozvíte v následující reportáži: