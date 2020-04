Covid-19 má i dobré stránky, tvrdí miliardář Janeček. Chválí změnu lidí

"Procházíme testem naší civilizace. Zastavení moderní doby může být obrovskou příležitostí. Otevřeme se změnám. Koronavirus se může projevit jako posel očisty.“ To jsou slova matematika Karla Janečka, který se na nákazu dívá jako na pozitivum. Co myslel tím, že je koronavirus poslem očisty, který naší planetě může jedině pomoci?



Podle Janečka není pandemie náhodou. Něco takového přijít muselo, sám to prý předpovídal. "To je něco, o čem jsem hovořil už před několika lety. Blížíme se ke křižovatce dějin. Musí nastat globální změna společnosti. Já netušil, jaký impuls to bude, ale je to nejlepší možná rozbuška. Úmrtí je relativně málo, tak akorát. Kdyby ten virus byl slabší, tak bychom si ho třeba ani nevšimli. Nezafungovala by ta změna. Zároveň je to spravedlivé. Tím, že to zasahuje i bohaté země, a tím pádem ta změna nastane.“



I když média po celém světě informují o dopadech nákazy, podle miliardáře má své dobré stránky. "Je to virus, u kterého neumírají děti. Nabádá lidi k osobní zodpovědnosti. Nabádá k tomu, aby si hleděli své životosprávy, aby se zajímali o přírodu nebo třeba kvalitu potravin. Je to něco, co tlačí lidi mimo komfortní zónu a tlačí je k tomu nejlepšímu,“ tvrdí Janeček.



Nejde o pohled do vzdálené budoucnosti, už teď prý cítí první změny. "Lidé začínají pomáhat ostatním. Mnohem větší část populace mluví o laskavosti, o tom, jak je důležité pomáhat druhým. I když to skončí, tak si podle mě lidé uvědomí změnu svých životních hodnot. Lidé i tím, že mají teď mnoho času, jsou otevřeni více informacím. Virus ukazuje lidem, jak se mohou propojovat přes internet. Působí proti fake news a rozdělování společnosti," říká matematik.

Vyjmenovat všechna pozitiva současného stavu by prý bylo na hodiny. Ale na hodnocení toho, co nám koronavirus vzal a co naopak dal, je ještě brzy. Podle Janečka ale současná krize přispěje jen k lepším zítřkům.



"Koronavirus se stane katalyzátorem globální změny. Svými pozitivními účinky způsobí to, že budeme úspěšní na naší cestě lidské civilizace. Na této křižovatce dějin, na které teď zrovna jsme, tak třeba za rok a půl nastoupíme na cestu do jiné společnosti. Nazývám jí Human 21.století. Půjde o společnost, která bude mnohem více fungovat na bázi hodnot, přátelství a spolupráce," má jasno Janeček.