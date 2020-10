Dobříš se v nouzovém stavu změnila v baštu hokeje. Trénují tam tři týmy

Stadion v Dobříši prošel v loňském roce výraznou rekonstrukcí, při které se kompletně vyměnilo chlazení. Do investice za necelých 40 milionů korun už se nevešla původně plánovaná výstavba střechy, a tak sportovní stánek jako jeden z mála splňuje aktuální bezpečnostní opatření. Extraligoví hokejisté mají navíc jako profesionální sportovci výjimku, a tak nemusí trénovat v omezeném počtu.



Při prvním tréninku v přírodě hráčům i trenérům naskočily vzpomínky na bruslařské začátky na rybníku nebo na venkovních kluzištích. "Zase jsme se vrátili do našich mladých let, když jsme začínali všichni na otevřených stadionech a je to fajn si na to vzpomenout," zasnil se brankář pražského celku Matěj Machovský.



A v případě olympijského vítěze z Nagana Jaroslava Špačka se vzpomínalo i na open air zápasy v NHL: "Když jsem byl v Buffalu, tak jsme hráli pod širým nebem proti Pittsburghu. To bylo fantastický, když na zápas přišlo 50 až 60 tisíc lidí. Tady to takový nebude, ale pět až šest lidí se podívat přijde."

Hráči se v Dobříši musí popasovat se skromnými podmínkami i s proměnlivým podzimním počasím. Z hokejové výstroje se svlékají u mantinelů a jen částečně. Výhodnější pozici tak mají kluby, které si přivstanou a v brzkých ranních hodinách mají k dispozici kvalitnější led. Slunce a napadané listí ale ovlivnit nedokážou. "V hale se vám nestane, že během tréninku musíte odklízet za bránou kupu listí," říká s úsměvem sparťanský obránce Tomáš Pavelka.



Změna to byla i pro tamního rolbaře Josefa Mášu, které na stadionu pracuje od roku 1986 a je zvyklý upravovat ledovou plochu až od poloviny listopadu. Jako správný hokejový fanoušek si užíval přítomnosti extraligových hvězd a na své práci si nechal extrémně záležet. "Je to odměna pro Dobříš, jsem rád, že můžu být u toho," neskrýval nadšení Josef Máša.

Právě strojníci a ledaři vytvářejí hráčům jedinou kulisu, neboť pro veřejnost jsou tréninky z bezpečnostních důvodů uzavřené. O provizorním zázemí už kromě Sparty, Plzně a Mladé Boleslavi uvažují i kluby z Hradce Králové, pražské Slavie a Kladna.