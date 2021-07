Dobrovolníci pomáhají po tornádu všelijak, děti vzali zdarma na tábor

Třicítka dětí z Mikulčic si užívá letní tábor na Vysočině. Základnu mají na brtnické faře.

"Nás s manželkou napadlo, že by bylo fajn nějak těm rodičům ze zasažených oblastí pomoci," vysvětlil organizátor tábora Miroslav Brychta.

Tábor daleko od tornádem zasažené vesnice pomůže jak dětem, tak i jejich rodičům. Děti mají připravený program na každý den. Nic za tábor neplatí. Na jeho provoz i veškeré aktivity se skládají dárci.

Třeba ve středu mikulčické děti vyrazily na výlet do Jihlavy do tamního aquaparku a do zoo. Tábor na Vysočině dětem z Mikulčic končí o víkendu.