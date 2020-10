Dobrovolnictví se vrací. Některá města zajišťují seniorům nákupy

Na jaře to byly Uničov a Litovel, kde dobrovolníci v tehdy uzavřené zóně začali pomáhat. Seniorům, ale i lidem v karanténě a nemocným, začali nosit nákupy. Postupně se přidala Charita ČR a skupinky studentů se objevily i v mnoha dalších městech.

Hrozivá čísla z posledních dnů znovu zavírají seniory ve svých domovech. Například magistrát v Havířově proto tuto možnost obnovil. Lidé nad 70 let, nemocní nebo se zdravotním postižením mohou vytočit speciální telefonní čísla. Ta obyvatelé města najdou přímo na internetových stránkách.

Zaměstnanec úřadu si potom zapíše adresu volajícího, dohodnou se na termínu předání nákupu a také na jeho úhradě. Pomáhají ale třeba i malé obce jako Rajnochovice na Kroměřížsku.

"Dělají se to tím stylem, že lidé volají na číslo úřadu nebo na moje číslo, v obchodě si domluví, co potřebují za nákup a my ji to tam dovezeme," vysvětlila starostka obce Jaroslava Jurčová.

I tam nabídka platí pro seniory, nemocné i ty, co jsou v karanténě. Stejnou službu, právě kvůli stoupajícím počtům nemocných, zvažují i další města a obce.