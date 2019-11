Dočká se Praha vlaků na letiště? Opět je o krůček blíž

Nové spojení by se mělo připojit k projektu modernizace trati Praha – Kladno, SŽDC nyní získala územní rozhodnutí k úseku Kladno – Kladno - Ostrovec. Zde je plánovaná především výstavba druhé koleje a úprava železničních zastávek. Pokud vše půjde podle plánů, měl by být tento úsek zrealizování do roku 2023.



Kladenský úsek je jedním z významných milníků celé trasy, podobně jako právě realizovaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Úseky Ruzyně – Kladno a Bubny – Výstaviště čekají na schválení územního řízení, k dalším úsekům se zatím teprve chystá dokumentace.



Celý projekt vlakového spojení z pražského Masarykova nádraží na letiště by měl vyjít na 44 miliard. Jeho dokončení se předpokládá v roce 2028.