Dočkáme se letos bílých Vánoc? Odborníci řekli, jaké nás čeká počasí

Přesně za měsíc je Štědrý den a většina lidí by si přála pořádný sníh. Bílé Vánoce jsou totiž pohádkové. Jenže podle meteorologů nás čeká zase bláto, a to především v nížinách. Teploty by totiž měly být spíše nadprůměrné. Pokud si chcete užít sníh, raději vyrazte na hory.