Počet nakažených strmě stoupá, v Praze více než v celém Česku

Pokračuje tak trend, který začal prvního zářijového dne. Nejvýraznější nárůsty jsou v Praze a na Hodonínsku. I tam by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mohla zpřísnit opatření. Zatímco v Česku padají několikátý den rekordy a v Praze každý den přibývá přes 150 nakažených – čtvrtina z celorepublikového počtu, konají se v hlavním městě hromadné akce – odborníci nabádají k odpovědnějšímu chování.

"Je to nepochybně dopad jak rozvolňování opatření, tak přístupu, který většina Čechů v podstatě v rámci té pandemie má,“ má jasno epidemiolog Roman Prymula. V Česku je také rekordní počet aktivních případů Covid-19 - počet se blíží k osmi tisícům. Dál stoupá i počet hospitalizovaných, v nemocnicích jich je teď skoro 200. Podle premiéra je počet hospitalizovaných jeden z nejdůležitějších ukazatelů a podle něj vše zvládáme. Podle epidemiologa Prymuly se ale dá očekávat, že dál poroste i počet těžce nemocných.

"Neroste tlak na hospitalizační péči a zejména jednotky intenzivní péče. To je něco, co samozřejmě nás zajímá nejvíce, tak aby nedocházelo k nějakému zahlcení nemocnic,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mezi hospitalizovanými je i zpěvačka Hana Zagorová. "Hanička je na tom lépe, akorát jsem s ní dotelefonoval. Zítra má narozeniny, tak to budou smutné nemocniční narozeniny. Co se týče mě, já mám domácí karanténu. Za ní nemůžu, popřeju přes telefon, bude to videohovor,“ vzkázal její manžel Štefan Margita.

Odborníci vysvětlovali rekordní nárůsty masivnějším testováním. Podle nových dat se ale ukazuje, že takový vliv to na čísla nakažených nemá. Včera bylo nejvíc nakažených, počet testů ale rekordní nebyl. Hygienici v hlavním městě zavádějí od středy 9. a pondělí 14. září nová opatření. Pražané navléknou roušky opět i v obchodech a provozovny musí zavřít po půlnoci. Podle ministra zdravotnictví se nejdříve počká, jak efektivní opatření budou. Až poté podniknou hygienici případně další kroky.

