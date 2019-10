Prodloužený víkend, na který jen tak nezapomenete! Dojde i na guláš

Popularita Budapešti stále narůstá, což ale také znamená, že hledat místo na parkování není žádná sranda. Naštěstí jezdí z Česka i vlakové spoje, díky kterým budete moci tyhle starosti hodit za hlavu. Jestli se vám nechce trávit den ve vlaku a chcete si naplno užít město už od rána, můžete využít nočních vlaků. Večer nasednete, přes noc se vyspíte a další den ráno vyrazíte čilí vstříc zážitkům.



Historickými památkami Budapešť přímo překypuje a jejich prohlídka rozhodně stojí za to. Až budete mít za sebou návštěvu parlamentu, Rybářské bašty, Řetězového mostu a dalších památek, o kterých se více dočtete v tomto článku, nabízí město další řadu míst, které byste při jeho návštěvě neměli vynechat.



Lázně Evropy

Tuhle přezdívku si Budapešť nevysloužila jen tak pro nic za nic. Leží na 125 termálních pramenech a nevykoupat se ve zdejších lázních by byl doslova hřích. Nejznámějšími jsou lázně Széchenyi, které se mohou pochlubit celkem 21 bazény s různě teplou vodou. Pozor, až budete balit, nezapomeňte si s sebou i koupací čepici, bez ní vás totiž do většiny lázní nepustí.

ZOO

Jestli se chystáte do Budapešti i s dětmi, určitě si udělejte výlet do místní ZOO, která patří mezi nejstarší na světě. Najdete ji přímo naproti lázeňskému paláci Széchenyi a snadno se k ní dostanete metrem. Co do rozlohy se zařazuje k těm menším, ale vyznačuje se zejména svým jedinečným architektonickým pojetím. Dominantou ZOO je pavilon slonů, který připomíná tradiční turecké lázně.



Zpívající fontána

Další atrakce, která je navíc zadarmo, na vás čeká na Markétině ostrově. Tady se vám předvede fontána tančící do rytmu hudby. Nejlepší podívaná začíná večer, kdy celou nádheru doprovází i světelná show. Až se nabažíte vodního světa, vydejte se k Fishermanově bastile. Po setmění je její okolí naprosto kouzelné a přímo určené k romantickým večerním procházkám.



Čas na nákupy

Největší tržnici najdete na náměstí Fövám tér. Její návštěvu si ale dobře naplánujte, v sobotu má totiž jenom do 14:00 a v neděli má úplně zavřeno. Určitě tu ochutnejte maďarský guláš nebo tradiční langoš a palincsintu jako sladkou tečku na závěr. Na trhu seženete všechny typické maďarské výrobky, takže pro nákup suvenýrů je tohle místo jasná volba. Domů dovezte například maďarskou sušené papričky, na které jsou Maďaři obzvláště hrdí.



Dětská železnice

V budínských vrších najdete celosvětový unikát. Z údolí na vrcholek kopce se tu můžete projet vláčkem, který obsluhují 10ti až 14ti leté děti. Přesněji řečeno zajišťují vše, kromě řízení lokomotivy, kterou samozřejmě zajišťuje dospělý člověk. Děti zastávají všechny ostatní role včetně průvodčích a výpravčích. Tenhle neobyčejný zážitek si tak zajisté užijí děti i dospělí.