Tři nehody na přejezdech za jediný den! Řidič dodávky je zraněný

K vlakovému neštěstí se schylovalo v úterý ráno v Grygově na Olomoucku. Přímo před rozjetý osobní vlak tam vjela dodávka. A to přesto, že je přejezd na frekventované mezinárodní trati chráněný závorami. Další střet na přejezdu se odehrál na Domažlicku.

Řidič dodávky zastavil před přejezdem kvůli výstražnému světlu. Čekal, co se bude dít. Na přejezd prý vjel ve chvíli, kdy to vypadalo, že výstražná světla přestala svítit.

V ten moment se ale daly závory do pohybu a jeho auto na přejezdu uvěznily. "Čekal jsem na červené, ta přestala blikat, tak jsem se rozjel a v tom začaly padat závory. Buď ta červená zhasla, nebo jsem to přehlédl," vysvětlil řidič dodávky.

Ujet z přejezdu už nestihl. Jednu závoru sice prolomil, osobní vlak ale narazil do zadní části jeho auta. Ve vlaku v tu chvíli cestovalo několik desítek lidí, nikomu se nic nestalo.

Podle informací Správy železnic bylo zabezpečovací zařízení plně funkční. Přímo na místě se štáb TV Nova přesvědčil, že výstražná světla sice zhasnou, ale až poté, co jsou závory dole.

Oprava a výměna poničených závor trvala skoro celé dopoledne, vlaky místem proto projížděly sníženou rychlostí. Spoje nabíraly pouze mírné zpoždění.

Nebyl to ale jediný střet na železničních přejezdech v úterý. Další nehoda se stala ve Středočeském kraji v Heřmanicích. Na místo vyrazily čtyři hasičské jednotky. S vlakem se srazila dodávka. "Jednu zraněnou osobu si převzala do péče zdravotnická záchranná služba. Všem 24 cestujícím pomohli hasiči přestoupit z vlaku do přistavené náhradní autobusové dopravy," uvedli hasiči.

6. dubna 2021, 11:02, Hemaniky (BN)

K dopravn nehod dodvky a vlaku vyjely jednotky HZS Beneov, Sedlany a SDH Votice a jednotka Sprva eleznic Praha. Jednu zrannou osobu si pevzala do pe zdravotnick zchrann sluba. pic.twitter.com/h8WF0VCVsS — HZS ScK (@HZS_ScK) April 6, 2021

Krátce před druhou odpoledne se srazilo osobní auto a vlak ještě na přejezdu v Horšovském Týně na Domažlicku. "Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati je zastaven. Došlo k úniku provozních kapalin z vozidla," sdělil mluvčí hasičů Petr Poncar. Na snímky z nehody se můžete podívat v galerii níže.

Podle dlouhodobých statistik Drážní inspekce se počet nehod na železničních přejezdech v minulém roce snížil. Počet nehod s tragickými následky ale zůstává stále stejně vysoký, a to přesto, že přibývá přejezdů chráněných závorami.