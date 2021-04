Dodávky váznou, část očkovacích center je na suchu. Stěžují si i praktici

Za středu přibylo 7 208 nových případů nákazy covidem-19, to je zhruba o 1 600 méně než před týdnem. Zdravotníci také aplikovali více než 45 tisíc dávek vakcíny. Ukončené očkování má v Česku přes půl milionu lidí, alespoň jednu dávku dostalo téměř 1,2 milionu.

Dodávky vakcín ale stále váznou. Problém je v distribuci. Nejvíc to pociťují praktičtí lékaři. Někteří nenaočkovali jediného pacienta. A jsou i očkovací centra, která se musí kvůli nedostatku vakcín zavírat.

Zhruba každý šestý člověk v Česku už dostal alespoň první dávku vakcíny a každý zhruba dvacátý už má vakcinaci ukončenou. "Rychlost očkování se v březnu více jak zdvojnásobila," těší ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Mezi jednotlivými kraji jsou ale obrovské rozdíly. Nejvíc dávek vyočkovali zdravotníci v Praze, pak na jižní Moravě. Naopak nejméně na Karlovarsku a Liberecku. Tamní hejtman poukazuje na nerovnost v přerozdělování vakcín.

"Chci věřit tomu, že to není záměr. Měli jsme mít v kraji od začátku roku o 9000 vakcín víc, než jsme jich dostali. S panem premiérem jsem o tom mluvil včera večer. Žádal jsem ho o to, aby ten poměr byl dodržován. Protože my jsme potom na konci těch statistik," říká liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Zásobování vakcínami vázne hlavně u praktických lékařů. "S velkou slávou jsme obdrželi jednu ampuli, tedy 10 dávek. A protože jsme šetřiví, tak se nám podařilo získat dávek dvanáct," svěřil se lékař Jaroslav Šikola.

Distributor totiž balení rozváží jen po stovkách a nesmí je rozdělávat. Pro jednotlivé lahvičky si tak jezdí obvoďáci sami, někde vypomáhají hasiči. "Jsou kraje, kde se jezdí i desítky kilometrů. A máme extrém, že si lékaři jeli i 80 kilometrů pro malé množství vakcíny," vypočítává předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Třeba plzeňské očkovací centrum bylo v uplynulých třech týdnech otevřené jen pět dní. A po prvním dubnovém dni se na další týden uzavírá. Denní náklady jen na personál jsou 45 000 korun. Ten je připravený očkovat 1200 lidí denně. Jenže nemá čím.

Podle ministerstva zdravotnictví do Česka zamíří v dubnu kolem dvou milionů dávek. A spoléhá se znovu na hasiče. Třeba ti liberečtí by se měli do rozvozu zapojit od 6. dubna.

"V srpnu předpokládáme, že by bylo proočkováno až 8 milionů lidí," odhaduje ministr Blatný.